Группе "Скай" вернули инструменты, украденные в Одессе

Вещи доставили в Киев, сообщил лидер музыкального коллектива.
Лидер известной украинской группы "Скай" Олег Собчук сообщил, что коллективу вернули инструменты и другие украденные вещи.
Похищенное вернули за вознаграждение, говорится на странице артиста в Facebook.
"... наши инструменты и все, что было похищено 31 августа в Одессе, найдено и сегодня (11 сентября — Ред.) было доставлено в Киев…", — написал он.
Ранее сообщалось, что в Одессе во время гастролей в автобус группы "Скай", стоявший на парковке одного из пляжных клубов, залезли злоумышленники и похитили все инструменты, в том числе две эксклюзивные гитары.