Группе "Скай" вернули инструменты, украденные в Одессе

Группе "Скай" вернули украденные в Одессе инструменты, сообщил Олег Собчук / пресс-служба

Лидер известной украинской группы "Скай" Олег Собчук сообщил, что коллективу вернули инструменты и другие украденные вещи.

Похищенное вернули за вознаграждение, говорится на странице артиста в Facebook.

"... наши инструменты и все, что было похищено 31 августа в Одессе, найдено и сегодня (11 сентября — Ред.) было доставлено в Киев…", — написал он.

Группе "Скай" вернули украденные в Одессе инструменты, сообщил Олег Собчук / Скриншот с facebook.com/oleg.sobchuk

Ранее сообщалось, что в Одессе во время гастролей в автобус группы "Скай", стоявший на парковке одного из пляжных клубов, залезли злоумышленники и похитили все инструменты, в том числе две эксклюзивные гитары.