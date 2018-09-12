Подруга Криштиану Роналду "засветила" попу и бедра в откровенных купальниках: фото

33-летний известнейший футболист Криштиану Роналду, нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии, отдыхает на Лазурном побережье (на юге Франции) в компании своей возлюбленной − 24-летней Джорджины Родригес и старшего сына, 8-летнего Криштиану-младшего.

Семейство Роналду с видимым удовольствием плавало на яхте, дрейфующей вдоль берега. Джорджина всласть накупалась, а также похвасталась своими изящными формами в двух бикини – сперва в черном, потом в красном.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Роналду показал нежное фото с Родригес, а также сделал ей предложение.