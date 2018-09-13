"Раком с голой жопой": Анна Седокова возмутила фанатов пикантными снимками

Анна Седокова снова нарвалась на критику / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова нарвалась на критику из-за пикантного фото.

На своей странице в Instagram она выложила откровенный снимок с украинским видеоблогером, рэпером, бывшим участником проекта "Грибы" Киевстонером. Артистка запечатлена в боди телесного цвета, которое оголяло ее ягодицы.

"Счастье любит тишину... Спасибо, что был со мной. Скоро #шантарам", - загадочно подписала снимки Седокова.

Подписчики по-разному отреагировали на снимки: одни расхвалили фигуру артистки, другие же пристыдили ее за такие фото.

"Как-то противненько. Раньше она мне нравилась больше", "Кроме жопы никаких достоинств", "Попа орех", "Ну как можно не захотеть эту жопу", "Пишет про счастье и тишину, а фотки раком с голой жопой, несостыковочка", - делились мнением подписчики.

Ранее Анна Седокова похвасталась аппетитной фигурой в купальнике.