"Раком с голой жопой": Анна Седокова возмутила фанатов пикантными снимками

Знаменитость поделилась фото с Киевстонером.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова нарвалась на критику из-за пикантного фото.
На своей странице в Instagram она выложила откровенный снимок с украинским видеоблогером, рэпером, бывшим участником проекта "Грибы" Киевстонером. Артистка запечатлена в боди телесного цвета, которое оголяло ее ягодицы.
"Счастье любит тишину... Спасибо, что был со мной. Скоро #шантарам", - загадочно подписала снимки Седокова.
Подписчики по-разному отреагировали на снимки: одни расхвалили фигуру артистки, другие же пристыдили ее за такие фото.
"Как-то противненько. Раньше она мне нравилась больше", "Кроме жопы никаких достоинств", "Попа орех", "Ну как можно не захотеть эту жопу", "Пишет про счастье и тишину, а фотки раком с голой жопой, несостыковочка", - делились мнением подписчики.
Ранее Анна Седокова похвасталась аппетитной фигурой в купальнике.