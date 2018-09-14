"Страшненькая". Ксения Собчак в светлой кофточке сверкнула лифчиком

Ксения Собчак позировала в прозрачной светлой кофточке / instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть фотографию в прозрачной светлой кофточке, под которой видно черный лифчик.

Снимок был сделан в столице РФ Москве, говорится на странице ведущей в Instagram.

"Нет дыма без меня...", — подписала фото Собчак.

Снимок за 11 часов собрал более 24 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Страшненькая", — поделилась мнением Larissahrytsal. "Редко что-то комментирую, но все же. Ксения, вы прекрасны на этом фото!", — написала Omariasemen. "Когда тебя кремируют дым будет)", — жестоко пошутил _pav_lov.

Ксения Собчак позировала в прозрачной светлой кофточке / instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, ранее Ксению Собчак внесли в "Чистилище" проекта "Миротворец", но, несмотря на это, она намеревается посетить Киев 13-15 сентября для того, чтобы принять участие в традиционной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).