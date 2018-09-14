Беременные модели, красотки plus-size и сестры Хадид: Рианна представила универсальную линию нижнего белья

Известная барбадосская певица Рианна представила линию нижнего белья Savage x Fenty на показе в Нбю-Йорке в рамках Недели моды.

Артистка создала коллекцию для девушек разных комплекций, и решила доказать это прямо на подиуме, пригласив модель Слик Вуд, которая ожидает первенца, моделей plus-size, танцовщиц и сестер-моделей мировой величины – Беллу и Джиджи Хадид.

Дефиле превратилось в настоящее шоу: модели появлялись на подиуме в роли тропических нимф или современных амазонок, возле них откровенно двигались танцовщицы.

Ранее фотосессия Рианны для Vogue Paris попала в плагиатный скандал.