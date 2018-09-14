Лапал за попу и страстно целовал: звезда "Такси" изменил супруге с российской моделью plus-size

Сами Насери изменил жене с русской моделью / https://www.instagram.com/samynacerioff/

Французский актер, сыгравший главную роль в фильме "Такси", - Сами Насери застали в караоке-баре в центре Москвы в компании российской модели Юлии Рыбаковой.

Видео из бара появилось в YouTube, на нем француз, который 13 лет состоит в браке с актрисой Мари Гийяр, шлепает по попе эротично танцующую перед ним Рыбакову, затем пара страстно целуется, не стесняясь камеры.

Также фото с 57-летним актером выложила и сама Рыбакова, на этом снимке на ней такое же платье, как и на девушке в ролике.

Ранее Сами Насери избили в Москве.