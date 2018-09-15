Сексапильная украинская телеведущая похвасталась стройной фигурой в купальнике

Валерия Крук показала идеальные формы.
Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук похвасталась спортивной фигурой в купальнике.
На своей странице в Instagram она выставила снимки, на которых позирует в слитном синем купальнике с необычным принтом.
Крук засветила часть груди, чем порадовала поклонников.
"Ты нереально красивая!", "Класный купальник", "Секс-бомба", "Вау, Валерия, шикарно выглядишь", - расхваливали подписчики.
Девочки, с радостью хочу Вам сообщить, что с завтрашнего дня Вы сможете примерить купальники @fitsecretbyvaleriyakruk в клинике @facefigure_kiev по адресу улица Анри Барбюса 51/1 ⠀ Заодно, у кого будет желание, сможет ознакомиться с процедурами, которые я делала в этом замечательном месте!☝️? ⠀ Я и моя команда с большим удовольствием производим красоту для Вас и невероятно благодарны за Ваши отзывы! Вы у меня самые красивые и самые лучшие! Спасибо за то, что выбираете @fitsecretbyvaleriyakruk ⠀ Дальше будет ?❤️
Ранее Валерия Крук взволновала поклонников фото в купальнике.