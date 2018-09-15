Сексапильная украинская телеведущая похвасталась стройной фигурой в купальнике

Валерия Крук похвасталась шикарным телом в купальнике / instagram.com/valeriyakruk

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук похвасталась спортивной фигурой в купальнике.

На своей странице в Instagram она выставила снимки, на которых позирует в слитном синем купальнике с необычным принтом.

Крук засветила часть груди, чем порадовала поклонников.

"Ты нереально красивая!", "Класный купальник", "Секс-бомба", "Вау, Валерия, шикарно выглядишь", - расхваливали подписчики.

Ранее Валерия Крук взволновала поклонников фото в купальнике.