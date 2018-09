Мэрайя Кэри показала пышную грудь и стройные ноги в новом клипе: опубликовано видео

Мэрайя Кэри удивила новым клипом / Instagram Мэрайя Кэри

Известная поп-певица Мерайя Кэри удивила поклонников новым треком "Get The F*ck Out" и клипом к нему. Фанаты полагают, что резкую композицию дива посвятила своему экс-возлюбленному, миллиардеру Джеймсу Пэкеру.

В клипе исполнительница предстала в откровенном образе. Во время съемок она позирует в чулках и кружевном боди, откровенно демонстрируя ноги и грудь. Видео опубликовано в YouTube.

В песне Кэри поет о мужчине, который "раздавил ее сердце бультдозером". Поклонники полагают, что прототипом для композиции стал экс-бойфренд певицы, поскольку он бросил ее накануне свадьбы. О помолвке пара заявляла в январе 2016 года и Кэри тогда даже приобрела свадебное платье для предстоящего торжества, поэтому разрыв переживала крайне болезненно.

