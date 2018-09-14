60-летняя Шэрон Стоун сексуально позировала для обложки глянца: опубликовано фото

Образ роковой обольстительницы актрисе особенно удался.
Голливудская актриса Шэрон Стоун, звезда культового фильма "Основной инстинкт", приняла участие в фотосессии, в которой предстала в обворожительном образе.
Фото нескольких стилей знаменитости опубликованы в Instagram журнала Editorialist Magazine.
60-летняя Шэрон Стоун продемонстрировала роковой образ сексуальной обольстительницы, примерив несколько нарядов трендовой одежды.
В черном платье от Versace актриса показала стройные ноги, тонкую талию и соблазнительное декольте.
Шэрон Стоун примерила клетчатый костюм Gabriela Hearst с широкими брюками и глубоким декольте, который только подчеркнул сексуальность звезды, а также классический тренч от The Row и большие солнцезащитные очки.
Напомним, ранее Стоун поделилась с поклонниками праздничными кадрами с фотосессии для газеты New York Times.