"Псевдоартист". Во Львове намерены сорвать концерт Монатика

15 сентября 2018, 01:56

Местные активисты заявляют, что исполнитель гастролирует в России.

Монатик
Концерт Монатика во Львове может не состояться / Фото: tv.ua

Во Львове общественный активист и представитель "Добровольческого движения ОУН" Олег Окопский призвал общественность активно выступить против концерта в городах Западной Украины известного певца Монатика.

"Певиц Монатик активно гастролирует по Украине и даже будет давать концерты в Тернополе (уже есть афиши). Во Львове он определенно не будет давать свои неполноценные концертики (наша патриотическая среда не позволит)", - цитирует слова протеста издание Форпост.

Окопский заявил, что Монатик гастролирует в России и снимается в рекламе, поэтому он намерен сорвать концерт исполнителя во Львове и призвал поступать аналогичным образом в других городах.

"Я понимаю, что это трудно, это надоело делать, это провоцирует определенные возмущения и напряжение. Но сидеть в мокрых окопах месяцами также не слишком приятное явление. Гораздо удобнее сидеть дома и бросать в Facebook патриотические постики и картинки, кричать "Путин – х**ло". Но если мы – не в окопах, то должны защищать наши моральные и ценностные границы здесь, на месте. Потому, когда сегодня мы закроем глаза на такое поведение "наших" псевдоартистов, то завтра не будем иметь морального права обвинять власть в сотрудничестве с врагом", - отметил активист.

Руководитель Экономического бойкотного движения во Львове Олег Радик заявил, что концерт Монатика во Львове не состоится пока певец публично не признает Россию оккупантом.

Напомним, ранее концерт украинского певца Виталия Козловского во Львове был отменен по инициативе организаторов из-за его выступления в Москве.

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