"Ненастоящие губы". Американская модель в купальнике похвасталась попой

Снимок манекенщицы в соцсети менее чем за сутки собрал более миллиона лайков.
Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть черно-белое селфи, на котором запечатлена в купальнике в горошек.
Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.
Девушка позировала вполоборота, в центре внимания оказалась ее попа. Фото за 17 часов собрало более миллиона лайков.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ненастоящие губы", — считает paulabrant_sp. "Моя мечта...", — написал altinobatistafilho. "Так прекрасна", — похвалил kazuhiko167.
Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.