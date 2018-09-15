"Ненастоящие губы". Американская модель в купальнике похвасталась попой

Эмили Ратаковски позировала в купальнике в горошек / instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть черно-белое селфи, на котором запечатлена в купальнике в горошек.

Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.

Девушка позировала вполоборота, в центре внимания оказалась ее попа. Фото за 17 часов собрало более миллиона лайков.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ненастоящие губы", — считает paulabrant_sp. "Моя мечта...", — написал altinobatistafilho. "Так прекрасна", — похвалил kazuhiko167.

Эмили Ратаковски позировала в купальнике в горошек / instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.