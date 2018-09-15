Начались схватки прямо на подиуме: модель едва не родила на показе нижнего белья Рианны

Слик Вудс после показа сразу отправилась в роддом / Reuters

Известная барбадосская певица Рианна представила линию нижнего белья Savage x Fenty на показе в Нью-Йорке в рамках Недели моды. Для участия в показе она пригласила моделей разных комплекций, в том числе, и модель, которая ждала первенца, Слик Вуд.

По информации портала TMZ, когда 22-летняя модель вышла на каблуках на дефиле, чтобы продемонстрировать нижнее белье, за кулисами ее уже ждала бригада работников скорой помощи. Девушка позировала с невозмутимым выражением лица, при этом, переживая сильные предродовые схватки.

После показа модель сразу же отвезли в одну из больниц Нью-Йорка, где она родила мальчика Сапфира. Отец ребенка - манекенщик и музыкант Адонис Боссо .

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