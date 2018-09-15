"Сиси шикарные!": Наташа Королева позировала топлес на пикантном видео

Наташа Королева поделилась пикантным видео / instagram.com/koroleva__star

45-летняя украинская певица Наташа Королева, которая сейчас живет в России, поразила поклонников роликом из спа-центра.

На своей странице в Instagram она поделилась видео, на котором в Майами принимает кедровую фитобочку. Видео получилось пикантным, ведь Королева позирует перед камерой в обнаженном виде, прикрывая грудь руками.

"Радует то, что люди, которые приходят в мой Инстаграм-дом, позитивные с юмором, даже если с критикой — то по делу! Но есть и те, кому моя персона, ну, прям костью в горле! Ау, не подавитесь ядом после просмотра этого видео! А пост мой про здоровье!", - написала пост под роликом Королева.

Она сравнила процедуру с полетом в космос, и заявила, что ушла от косметолога в обновленном состоянии.

Подписчики заметили, что Королева на видео позировала оголенной, и расхвалили ее пышные формы.

"Сиси шикарные!", "Сиськи зачет!", "Вау! Кедровая бочка это точно космос! А какая легкость после нее. Наташа умничка! Так и надо! Хорошей тебе процедуры!", "Натуська, вы мое вдохновение!", - писали юзеры.

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