"Сиси шикарные!": Наташа Королева позировала топлес на пикантном видео

Артистка решила омолодиться в кедровой фитобочке.
45-летняя украинская певица Наташа Королева, которая сейчас живет в России, поразила поклонников роликом из спа-центра.
На своей странице в Instagram она поделилась видео, на котором в Майами принимает кедровую фитобочку. Видео получилось пикантным, ведь Королева позирует перед камерой в обнаженном виде, прикрывая грудь руками.
"Радует то, что люди, которые приходят в мой Инстаграм-дом, позитивные с юмором, даже если с критикой — то по делу! Но есть и те, кому моя персона, ну, прям костью в горле! Ау, не подавитесь ядом после просмотра этого видео! А пост мой про здоровье!", - написала пост под роликом Королева.
Она сравнила процедуру с полетом в космос, и заявила, что ушла от косметолога в обновленном состоянии.
Утро было ярким так что вечер требует расслабления и энергетической реанимации!!! Это лучшее место у моей #богини 17395 North Bay Road , #100, Sunny Isles Beach , Anti Age Automated SPA @alexandra_cosmetolog_miami Читая ваши комменты под утренним видео радует то ,что люди которые приходят в мой Инстаграмм Дом , позитивные с юмором, даже если с критикой то по делу !!! Но есть и те кому моя персона ну прям костью в горле!!! Ау, не подавитесь ядом после просмотра этого видео!!! А пост мой про здоровье ! Что бы снять усталость и стресс кедровая фито бочка да с травками - муравками!!! Это ??! Хороших выходных!!! #символюности #наташакоролева #? #spa #фитобочка #sexy
Подписчики заметили, что Королева на видео позировала оголенной, и расхвалили ее пышные формы.
"Сиси шикарные!", "Сиськи зачет!", "Вау! Кедровая бочка это точно космос! А какая легкость после нее. Наташа умничка! Так и надо! Хорошей тебе процедуры!", "Натуська, вы мое вдохновение!", - писали юзеры.
Ранее Наташа Королева показала забавное семейное видео с Тарзаном.