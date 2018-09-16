Голая грудь и мороженое. Хайди Клум покрасовалась топлес

Фото, опубликованное супермоделью в соцсети, собрало сотни тысяч лайков.
Известная немецкая супермодель — 45-летняя Хайди Клум — выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена с обнаженной грудью.
Снимок топлес манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.
Клум позировала с мороженым и прикрыла соски руками. Фото за день собрало более 220 тысяч лайков.
"Мороженое кому-нибудь?", — подписала фото модель.
Ранее сообщалось, что Хайди Клум загорала топлес на отдыхе в Мексике с молодым бойфрендом — гитаристом популярной немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцей.