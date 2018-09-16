"На трансвестита смахивает": Лорак получила порцию критики за фото в странном наряде

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак опубликовала новое фото, на котором позирует в необычном платье и обуви на высокой платформе.

Отметим, что снимок в Instagram получил неоднозначные отклики подписчиков певицы, при этом многие раскритиковали внешность Лорак:

"Зачем эти боты "привет Сергею Звереву"?", "Дурацкий костюм, если честно", "Обувь — ужас!", "Очень темный и грязный макияж, который старит", "Надо менять ей стилиста она просто ржёт над ней", "На трансвестита она смахивает! Ботокс- ничем - не замаскируешь!", "Ужасный наряд и копыта", - пишут в комментариях под фото.

Напомним, ранее новое фото, которым поделилась Лорак, вызвало как одобрение подписчиков, так и их недовольство.