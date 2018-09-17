"Тема сисек раскрыта": Даша Астафьева в образе Лары Крофт потрясла грудью на пикантном видео

Даша Астафьева поделилась пикантным видео / instagram.com/da_astafieva

Известная украинская поп-исполнительница, актриса и модель Даша Астафьева взволновала подписчиков новым видео.

В ролике, которым знаменитость поделилась на своей странице в Instagram, она позирует в облегающем черном костюме с очень глубоким декольте.

"Лара Крофт, которую вы заслужили, любимки…", - подписала ролик певица.

Подписчики отметили, что Астафьева "переплюнула" оригинал, и выглядит очень сексуально в этом образе.

"Лучше Лары Крофт!", "Вау! Какая сексуальная!", "Тема сисек раскрыта", "Даша Крофт ты наша!", "Когда переплюнула оригинал", - расхваливали поклонники.

Ранее Даша Астафьева поразила фанатов фото декольте.