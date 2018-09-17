"В России жопа настала": Ани Лорак нарвалась на волну критики, назвав Киев родным городом

Ани Лорак показала клип 11-летней давности / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак поделилась с фанатами фрагментом клипа на песню "Я с тобой", который снимали в Киеве, иназвала столицу Украины родным городом.

"16 сентября 2007 г. вышел клип на песню "Я с тобой". Снимали его в родном Киеве и локация была очень необычной - крыша ТРЦ "Украина" - одного из самых высоких зданий города на тот момент. Специально для этих съемок были приглашены паркурщики, профессиональные исполнители трюков. А режиссером стал Джонатан Вэйланд из Голландии", - написала под роликом Лорак на своей странице в Instagram.

Однако поклонники разнесли певицу за изменившуюся внешность, и возмутились тому, что она назвала Киев родным городом, так как уже несколько дет живет и выступает в России.

"В России жопа настала, снова начала за Украину говорить", "Вообще ваш родной город – не Киев!", "Ботоксное пугало - Лорак!", "У Лорак все песни бессмысленные. Что тогда,что сейчас. Клип - чушь несусветная. Низкопробная, аматорская склейка. Смотреть такое невозможно. Лорак - самый провальный проект за последние 15 лет. Люди, одумайтесь. Хватит поклоняться псевдопевичкам", - возмущались подписчики.

Ранее Ани Лорак получила порцию критики за фото в странном наряде.