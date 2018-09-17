Видна попа и часть груди: американская модель позировала в трусиках и топике

Эмили Ратаковски покрасовалась в трусиках и топике / Скриншот видео с instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в трусиках и в топике.

Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.

На фото девушка запечатлена в разных ракурсах в зеркалах, видна ее попа и часть груди.

Снимок за день собрал более 1 миллиона 300 тысяч лайков.

Эмили Ратаковски покрасовалась в трусиках и топике / instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.