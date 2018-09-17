Видна попа и часть груди: американская модель позировала в трусиках и топике

Фото, опубликованное девушкой в соцсети, собрало более миллиона лайков.
Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в трусиках и в топике.
Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.
На фото девушка запечатлена в разных ракурсах в зеркалах, видна ее попа и часть груди.
Снимок за день собрал более 1 миллиона 300 тысяч лайков.
Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.