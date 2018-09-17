"Сексуальная Настя": в Сети расхвалили фото Каменских в мокром купальнике

Настя Каменских покрасовалась в мокром купальнике / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в бассейне в мокром купальнике.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.

Исполнительница позировала в красном купальнике, фото за час собрало более 50 тысяч лайков.

Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Милая, мокрая, сексуальная Настя...", — поделился мнением _samolyot_.

"Превосходная Настюша", — написал dmitrijbelogub. "Красавица… Просто бомба", — считает sasha_bond___.

Настя Каменских покрасовалась в мокром купальнике / instagram.com/kamenskux

Напомним, в конце мая 2018 года Настя Каменских призналась, что обручена, однако не стала рассказывать, кто является ее избранником и не поделилась информацией о будущем замужестве. В сентябре певицу застали на вечеринке в объятиях исполнителя и продюсера Алексея Потапенко, с которым она выступала в дуэте под названием "Потап и Настя".