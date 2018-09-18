В Беларуси после концерта Валерии шокированы состоянием стадиона: опубликованы фото

На поле остался след от сцены, на которой выступала Валерия / Фото: Twitter/Прессбол

После концерта российской певицы Валерии в белорусском Гомеле на стадионе "Центральный" к матчу "Гомеля" и "Городеи" оказался испорчен газон.

Как сообщает в Twitter Прессбол, на игровом поле остался след от концертной сцены.

Белорусские СМИ отмечают, что сцена простояла в центре стадиона более недели. Валерия приезжала в Гомель на День города. Однако местные власти не потрудились подготовить поле к предстоящей игре.

/ Фото: Twitter/Прессбол

Напомним, ранее Валерия, которой недавно исполнилось 50 лет, поделилась с фанатами снимком из швейцарского города Монтре, где вышла на прогулку в халате.