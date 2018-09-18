Рианна сексуально позировала в белье собственного бренда: опубликованы фото

Рианна любит эпатаж / Фото: Reuters

Барбадосская певица Рианна накануне закрыла своим показом Неделю моды в Нью-Йорке, после чего устроила пикантную фотосессию в авторском нижнем белье.

Оригинальный образ знаменитости впечатлил поклонников. Фото и видео опубликованы в Instagram.

Рианна решила продемонстрировать эффектное нижнее белье в мифическом образе. Она примерила сексуальный бюстгальтер, бикини и кружевные перчатки салатового цвета. Обольстительный образ артистка дополнила крупными камнями, которое едва придерживала на голове.

/ Фото: Instagram/savagexfenty

Певица заинтриговала фанатов, которые сошлись во мнении, что ее новая коллекция белья ассоциируется с мифическими существами.

Напомним, для участия в показе Рианна пригласила моделей разных комплекций, в том числе, и модель, которая ждала первенца, Слик Вуд, которая едва не родила на подиуме.