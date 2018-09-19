"Скоро лопнешь от силикона". Ани Лорак похвасталась грудью в бархатном наряде

Ани Лорак позировала в бархатном платье с глубоким декольте / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена платье без бретелек и с глубоким декольте.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 15 часов он собрал более 108 тысяч лайков.

Исполнительница позировала в темно-бордовом бархатном наряде, в центре внимания оказалась ее грудь.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Скоро лопнешь от силикона", — поделилась мнением oksanaksana266. "Глаза грустные…", — написала brajnikova56. "Очень красивая женщина. Завидуйте", — считает samaia8753.

Ани Лорак позировала в бархатном платье с глубоким декольте / instagram.com/anilorak

Ранее СМИ писали, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.