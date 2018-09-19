"Секс-машина". Надя Дорофеева покрасовалась в соблазнительной позе

Фото, опубликованное певицей в соцсети, за два часа собрало свыше 80 тысяч лайков.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в соблазнительной позе в латексной юбке с высоким разрезом и в топике.
Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram, за два часа он собрал более 82 тысяч лайков.
"Солнечный день", — подписала фото исполнительница.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Секс-машина", — написал gr4dus.
"Залипла... Очень крутое фото", — написала yulia.skoropad.stupka. "Ты просто потрясающая", — поделилась мнением _vika_velikorost_.
Ранее Надя Дорофеева сообщила, что ее самая вредная привычка — латте. По словам певицы, сейчас она старается пить его хотя бы через день или заменять обычное молоко на безлактозное.