"Секс-машина". Надя Дорофеева покрасовалась в соблазнительной позе

Надя Дорофеева поделилась снимком в соблазнительной позе / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в соблазнительной позе в латексной юбке с высоким разрезом и в топике.

Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram, за два часа он собрал более 82 тысяч лайков.

"Солнечный день", — подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Секс-машина", — написал gr4dus.

"Залипла... Очень крутое фото", — написала yulia.skoropad.stupka. "Ты просто потрясающая", — поделилась мнением _vika_velikorost_.

Надя Дорофеева поделилась снимком в соблазнительной позе / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева сообщила, что ее самая вредная привычка — латте. По словам певицы, сейчас она старается пить его хотя бы через день или заменять обычное молоко на безлактозное.