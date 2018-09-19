Супермодель Белла Хадид засветила грудь в откровенной футболке: опубликованы фото

Известная американская модель палестинского происхождения Белла Хадид примерила на себя очередной откровенный образ.

В рамках рекламной фотосессии для бренда джинсовой одежды The Feel Studio девушка примерила белую короткую футболку прямо на свой обнаженный бюст.

Естественно, дело не обошлось и без примерки и позирования во всевозможных джинсах, отменно обтягивающих ее формы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Белла Хадид выставляла напоказ груди-"дыньки", снималась в фотосессии для Vogue, а также радовала фанатов обнаженным снимком в головном уборе.