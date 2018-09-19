Длинное платье, глубокое декольте. Известная ведущая позировала в образе роковой женщины

Соломия Витвицкая позировала в длинном платье с глубоким декольте / facebook.com/solomiya.vitvitska

Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Соломия Витвицкая выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в образе роковой женщины.

Снимки телеведущая опубликовала на своей странице в Facebook, их сделала фотограф Юлия Вебер.

Витвицкая позировала в серебристом длинном платье с глубоким декольте.

"... Юля предложила показать именно такую "разную и другую" себя. Творческий эксперимент — как некое таинство, на съемочной площадке были: я, Юля и мое "выгорание"...", — подписала фото ведущая.

Ранее сообщалось, что украинская певица Оля Полякова в третьем выпуске пятого сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" была ведущей звездного балкона и сменила 12 образов.