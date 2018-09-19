Дуа Липа показала сексуальный образ в милитари-платье от украинского дизайнера

Певица часто выбирает украинских дизайнеров / Фото: Instagram/Дуа Липа

Известная певица Дуа Липа похвасталась стройной фигурой в платье лондонского дизайнера украинского происхождения Наташи Зинько, которая переехала в Британию из Одессы.

Снимки со своего отдыха в Тайбэе, который находится на острове Тайвань, знаменитость опубликовала в Instagram.

Дуа Липа сделала экстремальное фото на перилах смотровой площадки на вершине Слоновой горы, чья высота составляет 183 метра.

Для отпускного образа исполнительница выбрала короткое облегающее платье цвета милитари которое эффектно подчеркнуло фигуру красотки и открыло для всеобщего обозрения стройные ноги.

Дуа Липа / Фото: Instagram/Дуа Липа

Следует отметить, что британская певица часто выбирает вещи от украинских дизайнеров. Недавно звезда засветилась на улицах Нью-Йорка в провокативном наряде от Marianna Senchina.

Напомним, британская певица албанского происхождения Дуа Липа выступила перед началом финала Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая.