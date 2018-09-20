Группа Imagine Dragons представила оригинальный клип на новый хит Zero: опубликовано видео

20 сентября 2018, 01:43

Композиция бьет рекорды по просмотрам в Сети.

Imagine Dragons
Imagine Dragons сняли новый клип / Фото: Obozrevatel

Популярная американская группа Imagine Dragons презентовала lyrics-видео на свою новую композицию под названием Zero.

"Слушайте Zero", - подписали музыканты видео, опубликованное на официальном канале коллектива в YouTube.

Оригинальное видео менее чем за сутки набрало полмиллиона просмотров.

Сюжет клипа повествует о том, что люди зависят от Интернета и лишаю себя реального общения. В ролике переплетаются идеи различных компьютерных игр. В конце демонстрируется поражение вирусом, с которым группе так и не удается справиться.

Напомним, на киевском НСК "Олимпийский" в последний день лета - 31 августа впервые в Украине отыграл концерт американский рок-коллектив Imagine Dragons.

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музыка песня клип хит Imagine Dragons
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