Звезда "50 оттенков серого" похвасталась пышной грудью

Рита Ора похвасталась аппетитной фигурой / ritaora/instagram

Известная британская певица Рита Ора, которая снялась в фильме "50 оттенков серого", где сыграла сестру главного героя, продемонстрировала аппетитные формы.

27-летняя артистка сербского происхождения на своей странице в Instagram опубликовала фото с бассейна. Ора запечатлена в черном бикини, которое ей мало – ее грудь буквально вываливалась из верха купальника. Рита продемонстрировала роскошную фигуру и загар.

Ранее Риту Ору застали топлес на яхте с парнем.