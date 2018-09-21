Звезда "50 оттенков серого" похвасталась пышной грудью

Знаменитость позировала в бассейне в бикини.
Известная британская певица Рита Ора, которая снялась в фильме "50 оттенков серого", где сыграла сестру главного героя, продемонстрировала аппетитные формы.
27-летняя артистка сербского происхождения на своей странице в Instagram опубликовала фото с бассейна. Ора запечатлена в черном бикини, которое ей мало – ее грудь буквально вываливалась из верха купальника. Рита продемонстрировала роскошную фигуру и загар.
Ранее Риту Ору застали топлес на яхте с парнем.