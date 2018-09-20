Путешествует с динозавром, играет на укулеле и не умеет плавать: кто стал новым ведущим "Орла и решки"

20 сентября 2018, 12:50

Евсей Ковалев – первый ведущий шоу "из народа".

  • Евсей Ковалев Пресс-служба телеканала "Интер"
  • Евсей Ковалев Пресс-служба телеканала "Интер"
  • Евсей Ковалев Пресс-служба телеканала "Интер"
  • Евсей Ковалев Пресс-служба телеканала "Интер"
  • Евсей Ковалев Пресс-служба телеканала "Интер"
  • Евсей Ковалев Пресс-служба телеканала "Интер"

Новым ведущим популярного тревел-шоу "Орел и решка" стал 24-летний уроженец Воркуты Евсей Ковалев. Уже в это воскресенье 23 сентября в 11:00 00 на телеканале "Интер" выйдет новая серия "Перезагрузки".

Первый совместный уик-энд ведущие тревел-шоу Настя Ивлеева и Евсей проведут на Лазурном побережье, в Монако, где отдыхают самые богатые и знаменитые люди со всего мира. Один из путешественников промчится с ветерком по легендарной трассе "Формулы-1", сыграет в бабл-футбол и побывает на одном из лучших термальных курортов Виши. А второй испытает на себе забавы богачей и узнает секреты миллионеров, сообщает пресс-служба телеканала.

По словам Евсея Ковалева, первые съемки в проекте "Орел и решка" были для него очень волнительными.

"Я испытывал трепет перед командой, за работой которой давно наблюдал, перед камерой, которую уже не нужно было держать самому, перед соведущей, которая делает все "гениально и с одного дубля". Вслед за трепетом появилось волнение. Я понимал, что прямо сейчас будет происходить что-то очень важное и надо непременно выложиться на все сто. Первый разгон, подбрасывание монетки, а дальше… белый туман. Сложно было осознать, что все это происходит со мной, что я своими ногами хожу по улочкам Монако с "Франклином" в кармане. Каждые 10 минут с трудом сдерживал себя от возгласа "Да ла-а-а-дно!". Я как будто все еще смотрю любимую передачу, только с полным погружением – круче не придумаешь", - признался Ковалев.

10 интересных фактов о новом ведущем "Перезагрузки":

1. Евсей Ковалев – первый ведущий шоу "Орел и решка" "из народа": не певец, не актер, не телеведущий. Раньше работал оператором в рекламном агентстве.

2. До проекта Евсей успел побывать в 23 странах. Год назад он уволился с работы и поехал смотреть мир, снимая свои приключения на камеру.

"Моей целью было показывать людям, что путешествия – это круто, полезно и не так дорого, как большинство думает. В каждой стране есть что-то интересное, мне везде понравилось, поэтому с нетерпением жду, куда меня занесет в следующий раз с командой тревел-шоу", - отметил парень.

3. Лучшим ведущим тревел-шоу "Орел и решка" считает своего предшественника – Антона Птушкина.

"Пту – эрудированный и остроумный ведущий, который кого угодно может вдохновить встать с дивана и отправиться в путешествие. К сожалению, лично пообщаться с Антоном удалось совсем немного. Но даже во время короткой 10-минутной беседы он успел рассказать мне несколько любопытных фактов из истории Монако", - поделился Ковалев.

4. Любимое занятие во время перелетов – спать.

"Это привычка еще с первых путешествий: есть свободная минутка – поспи, потом сам себе за это будешь благодарен", – объясняет Евсей.

5. В поездки всегда берет с собой игрушку – зеленого маленького динозавра, которого ему подарили друзья перед первым путешествием автостопом.

6. В свободное время любит играть на укулеле (четырехструнном щипковом музыкальном инструменте – прим. авт.) и кататься на сноуборде.

7. Собирает рюкзак за 7 минут.

8. Не умеет плавать.

9. Боится пчел и воды.

10. Евсей – родом из Воркуты, где снег лежит не менее 9 месяцев в году, поэтому его любимым развлечением в детстве было катание на оленьих упряжках.

Ранее экс-ведущая "Орла и Решки" похвасталась "теплым" снимком.

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Орел и Решка Евсей Ковалев
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