Обнажился тыл. Звезда реалити-шоу "засветила" подтянутую попу из-за сломанной молнии

В США Кейтлин Бристол, прославившаяся участием в реалити-шоу Bachelorette ("Холостячка"), угодила в конфуз на вручении премии Emmy Awards (телевизионной отраслевой премии − "Главред").

Как сообщают западные таблоиды, Бристол не смогла порукоплескать стоя получившей премию Бетти Уайт. Молния на платье у девушки разошлась внизу спины, обнажив ее подтянутые ягодицы.

Позднее Бристол рассказала подробности на своей странице в Twitter.

"Сидела на" Эмми ", моя молния не выдержала и обнажила мои ягодицы, поэтому я не могла встать и не знала, что делать", − написала она.

Затем она выложила несколько конфузных снимков с церемонии в своем Instagram Stories и подписала: "Когда твоя молния сломалась".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Австралии участник свадебного реалити-шоу выругался, впервые увидев невесту.