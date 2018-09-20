"Такую грудь иметь непозволительно": Анна Седокова похвасталась формами в купальнике

Анна Седокова похвасталась фигурой / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова покрасовалась на отдыхе в пляжном наряде.

На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором позирует в коротких джинсовых шортах и купальнике, держа в руке карты.

"Только выехала из офиса, а настроение улететь на побережье , пить вино и писать книгу.Есть китайская поговорка - "Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующее лучшее время – сегодня". Так может все же сегодня?", - подписала фото знаменитость.

Подписчики Седоковой обратили особое внимание на пышный бюст знаменитости.

"Ну такую же грудь иметь непозволительно. Просто из постели бы не вылазила со мной", "Сыграем на раздевание?", "Сиськи затюнила что ли?", - интересовались поклонники.

Ранее Анна Седокова разозлила поклонников странным видом губ.