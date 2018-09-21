"Оргазм для ушей": Настя Каменских "взорвала" Сеть пикантным lyric-видео

Настя Каменских в соблазнительном образе предстала в лирик-видео / youtube.com/NK

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, представила новое lyric-видео на песню Peligroso ("Опасный").

Ролик, который снимали в оранжерее Киевского ботанического сада, появился на YouTube-канале исполнительницы. Песню артистка записала на испанском языке в жанре latina pop.

Песню создавали несколько авторов: Алексей Потапенко, Cris Chil и Yoel Henriquez. Продюсером выступил Ali Alvarez из компании Magnus Media знаменитого Марка Энтони.

"Когда мы создавали видео, мне не приходилось входить в какую-то роль. Я была собой, настоящей. Я просто открывала свой внутренний мир, а режиссер видеоработы, Тата Белинина, так тонко прочувствовала меня, песню и эмоции, которые хотелось передать в этом видео!"- поделилась впечатлениями Каменских.

Фанаты исполнительницы оставили свои первые отзывы на трек.

"Господи, как это красиво! Оргазм для ушей﻿", - считает Jessica Mood. "Пока Мишель Андраде на "Танцах со звездами", вы решили ее подменить?", - поинтересовалась Тина Юрковская. "Капец! Даже меня, девушку, она возбудила", - расхвалила пользователь под ником Моя Госпожа.

Ранее Настя Каменских анонсировала перемены в жизни, назвав Потапа "любимым".