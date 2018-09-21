"Х*ром любите посверкать привселюдно?": скандальный Панин взбудоражил Сеть голыми фото

Алексей Панин показал провокационные фото / Фото: ivona.bigmir.net

Известный своими эпатажными выходками российский актер Алексей Панин шокировал подписчиков новым фото в стиле ню.

На снимке, который артист выложил на своей странице в Instagram, Панин позировал полуобнаженный с макияжем, снимая комбинезон. Свой детородный орган актер решил замазать. Однако, спустя время, артист удалил этот снимок.

Алексей Панин вскоре удалил это фото / https://www.instagram.com/alexeypanin99/

На замену ему, Панин выставил кадр со спектакля Романа Виктюка "Саломея", на котором он запечатлен в полупрозрачном золотистом женском платье на четвереньках без нижнего белья.

Алексей Панин удивил поклонников / https://www.instagram.com/alexeypanin99/

Мнение подписчиков по поводу фото разделились: одним понравился образ актера, другие же стали возмущаться его выходкам.

"Да что же Вы, Алексей, так х*ром любите посверкать привселюдно?", "Ну настоящий актер", "Теперь я видел все!", "Так и хочется всадить по самые помидоры", - писали юзеры.

Ранее Алексей Панин рассказал, почему решил покинуть Россию.