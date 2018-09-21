Сестры Хадид и Кендалл Дженнер прошлись по подиуму без белья: опубликованы "горячие" фото

В рамках "Недели высокой моды" в Милане (Италия) на подиуме бренда Alberta Ferretti прошел показ откровенной одежды с участием известных моделей из США − Кендалл Дженнер (единоутробная сестра Ким Кардашьян), а также сестры Белла и Джиджи Хадид.

"Я бы хотела совместить уличную моду с чем-то поэтическим", — сказала сама модельер Альберта Ферретти журналистам незадолго до начала шоу.

"Моя новая коллекция − одежда для женщины, которая путешествует и мечтает. Мои героини динамичные, но в то же время романтичные и женственные", — присовокупила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кендалл Дженнер позировала обнаженной для украинского фотографа, Белла Хадид побаловала фанатов снимками топлесс, а фото Джиджи Хадид стал хитом в Instagram.