"Как эротично!": Надежда Мейхер поразила поклонников пикантным танцем

Надежда Мейхер показала страстный танец / instagram.com/nadyameiher

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская готовит для своих поклонников новый клип на новую песню, и поделилась с фанатами роликом с репетиции.

На своей странице Instagram певица опубликовала страстное видео, в котором она танцует с участником шоу "Танцы со звездами" Игорем Кузьменко.

"Мое профессиональное танцевальное прошлое не дает мне покоя. Прошло уже 18 лет, а я по-прежнему люблю #танцевать. Уже не так профессионально, но с душой и прежней страстью", - подписала ролик артистка.

Подписчики восхитились гибкостью и навыками певицы.

"Как красиво! Как эротично!", "Как кошка", "Какой танец, восхитительно!", "Вам надо ижти на "Танцы со звездами", "Фигасе непрофессионально! Как же профессионально тогда?", - восхищались подписчики.

Ранее Надежда Мейхер поразила Сеть шпагатом.