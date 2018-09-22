"Как эротично!": Надежда Мейхер поразила поклонников пикантным танцем

Исполнительница репетировала движения для сьемок в клипе.
Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская готовит для своих поклонников новый клип на новую песню, и поделилась с фанатами роликом с репетиции.
На своей странице Instagram певица опубликовала страстное видео, в котором она танцует с участником шоу "Танцы со звездами" Игорем Кузьменко.
"Мое профессиональное танцевальное прошлое не дает мне покоя. Прошло уже 18 лет, а я по-прежнему люблю #танцевать. Уже не так профессионально, но с душой и прежней страстью", - подписала ролик артистка.
Подписчики восхитились гибкостью и навыками певицы.
"Как красиво! Как эротично!", "Как кошка", "Какой танец, восхитительно!", "Вам надо ижти на "Танцы со звездами", "Фигасе непрофессионально! Как же профессионально тогда?", - восхищались подписчики.
Моё профессиональное танцевальное прошлое не даёт мне покоя)))) Прошло уже 18 лет , а я по прежнему люблю #танцевать. Уже не так профессионально, но с душой и прежней страстью????????? #репетиция ?? #надеждамейхер #клипы2018 #новый #песня #творчество #люблю Dancer:@igorkuzmenko_official_ Choreography: @sveta_subik Detected by: @viniarskaya Operator: @voroninvisuals
Ранее Надежда Мейхер поразила Сеть шпагатом.