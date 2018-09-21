"Осталось только в порно пойти сниматься": дерзкий наряд Насти Каменских возмутил фанатов

Певица выступила на конкурсе "Мисс Украина-2018".
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, удивила поклонников нарядом, в котором она выступала на конкурсе "Мисс Украина-2018".
На своей странице в Instagram и в Insta-сториз артистка поделилась фото с мероприятия. Певица позировала в телесном боди, белой кофте на плечах и высоких ботфортах.
Подписчики возмутились таким нарядом, кто-то даже сравнил ее с кентавром, и посоветовал сменить стилиста.
"Осталось только в порно пойти сниматься...", "Это треш", "Стилисту руки отрубать! Испортить такую красотку", "Наряд - просто отстой", "На кентавра, извиняюсь, в таком прикиде похожа. Стилисту ручки повыручивать надо за такой наряд. У Насти красивая фигура, зачем так", - возмущались подписчики.
Ранее Настя Каменских "взорвала" Сеть пикантным lyric-видео.