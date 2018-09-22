Шейк снялась в сексуальной фотосессии для глянца, опубликованы фото

Известная российская модель Ирина Шейк приняла участие в пикантной фотосессии для известного мирового глянцевого издания.

Знаменитость продемонстрировала стройную фигуру. Снимки опубликованы на сайте CR Fashion Book.

32-летняя звезда подиумов надела роскошные платья, блузы и костюмы таких премиальных марок, как Oscar de la Renta, Tom Ford, Manolo Blahnik, Coach, The Row, Calvin Klein и многие другие. Шейк показала поклонникам сексуальные формы, стройные ноги и обворожительное декольте.

Стильная съемка была сделана еще во время нашумевшей Недели моды в Нью-Йорке. Автором фотосета стал фотограф Клемент Паскаль.

Напомним, ранее посетила премию Daily Front Row 2018 Fashion Media Awards, которая прошла в Нью-Йорке.