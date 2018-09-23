Американская модель показала чувственные фото топлес

Снимки, опубликованные манекенщицей в соцсети, собрали сотни тысяч лайков.
Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Сеть чувственные фотографии, на которых запечатлена с обнаженной грудью.
Фото топлес девушка опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно они были сделаны.
Манекенщица позировала в помещении в джинсах, она прикрыла соски руками. Снимки за 15 часов собрали более 698 тысяч лайков.
"Очень много чувств", — подписала фото модель.
Ранее Алексис Рен поделилась в соцсети фотографиями, на которых запечатлена в токийском Диснейленде в топике с глубоким декольте, а также в ушках диснеевского персонажа — Минни Маус.