Американская модель показала чувственные фото топлес

Алексис Рен покрасовалась в джинсах топлес / instagram.com/alexisren

Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Сеть чувственные фотографии, на которых запечатлена с обнаженной грудью.

Фото топлес девушка опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно они были сделаны.

Манекенщица позировала в помещении в джинсах, она прикрыла соски руками. Снимки за 15 часов собрали более 698 тысяч лайков.

"Очень много чувств", — подписала фото модель.

Ранее Алексис Рен поделилась в соцсети фотографиями, на которых запечатлена в токийском Диснейленде в топике с глубоким декольте, а также в ушках диснеевского персонажа — Минни Маус.