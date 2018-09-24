Ратаковски обнажила грудь в сексуальном пиджаке: опубликовано фото

Модель посетила итальянский ресторан.
Известная американская модель Эмили Ратковски приняла участие в Неделе моды в Милане, где продемонстрировала эффектный образ во время ужина в итальянском ресторане.
Откровенные снимки с отдыха знаменитость опубликовала в Instagram.
Ратаковски пришла на ужин в мини-шортах и удлиненном пиджаке, который надела на обнаженное тело. Пикантный наряд приоткрыл пышную грудь модели. Свой сексапильный образ манекенщица дополнила сапогами на каблуке и маленькой сумочкой. Украшения и большие солнцезащитные очки завершили стильный образ американки.
Напомним, ранее Ратаковски выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в трусиках и в топике.