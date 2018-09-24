Ратаковски обнажила грудь в сексуальном пиджаке: опубликовано фото

Эмили Ратаковски любит демонстрировать откровенные образы / instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратковски приняла участие в Неделе моды в Милане, где продемонстрировала эффектный образ во время ужина в итальянском ресторане.

Откровенные снимки с отдыха знаменитость опубликовала в Instagram.

Ратаковски пришла на ужин в мини-шортах и удлиненном пиджаке, который надела на обнаженное тело. Пикантный наряд приоткрыл пышную грудь модели. Свой сексапильный образ манекенщица дополнила сапогами на каблуке и маленькой сумочкой. Украшения и большие солнцезащитные очки завершили стильный образ американки.

Ратаковски / Фото: instagram.com/emrata

Ратаковски / Фото: instagram.com/emrata

Напомним, ранее Ратаковски выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в трусиках и в топике.