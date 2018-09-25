Сексуальная Кроуфорд украсила обложку модного глянца: опубликованы фото

25 сентября 2018, 02:01

Модель продемонстрировала эффектные образы.

  • Синди Кроуфорд для Vogue Spain Фото: Vogue Spain
  • Синди Кроуфорд для Vogue Spain Фото: Vogue Spain
  • Синди Кроуфорд для Vogue Spain Фото: Vogue Spain
  • Синди Кроуфорд для Vogue Spain Фото: Vogue Spain
  • Синди Кроуфорд для Vogue Spain Фото: Vogue Spain
  • Синди Кроуфорд для Vogue Spain Фото: Vogue Spain
  • Синди Кроуфорд для Vogue Spain Фото: Vogue Spain
  • Синди Кроуфорд для Vogue Spain Фото: Vogue Spain

Известная модель 90-х Синди Кроуфорд приняла участие в фотосессии для обложки испанского глянцевого журнала Vogue, который отмечает 30-летие.

В Instagram знаменитость написала, что украсила обложку первого номера этого журнала в 1988 году.

"Не могу поверить, что украшала самый первый номер испанского Vogue в 1988 году и сегодня мы отмечаем его 30-летие! Я горжусь тем, что вернулась на обложку свежего номера журнала – на этот раз, попав в объектив Себастьяна Фаена", - отметила американка.

Кроуфорд позировала перед объективом аргентинского фотографа Себастьяна Фаена. Модель традиционно эффектно показала сексуальные образы в нарядах известных мировых брендов: Saint Laurent, Ralph Lauren, D&G и Marc Jacobs.

Ранее Кроуфорд писала в соцсети, что в свои 52 года находится в отличной форме благодаря правильному питанию и регулярными занятиям спортом.

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