Девушка дня Instagram: жгучая красотка из США Пейшенс Силва

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Пейшенс Силва - жгучая красотка из Лос-Анджелеса. Девушка работает моделью, пробовала свои силы и в кино – снялась в двух фильмах.
Силва в 15 лет подписала контракт с модельным агентством, также она увлекается дизайном, и планирует создать свою коллекцию ювелирных украшений. В соцсетях модель делится с подписчиками соблазнительными фотографиями, демонстрируя свою стройную фигуру.