Сексапильная Тина Кароль заворожила фанатов жаркими фото

Известная украинская певица Тина Кароль восхитила фанатов фото с новой фотосессии, в которой артистка примерила несколько образов.

На своей странице в Instagram артистка поделилась серией снимков, на которых демонстрирует соблазнительную фигуру и стройные ножки. Певица для фотосессии выбрала макияж спокойных оттенков, отказавшись от привычной красной помады.

"За окном первые осенние дожди, а я хочу подарить вам тепла и солнца в ленту. Немного скучаю по лету, а вы?" – написала под одним из фото исполнительница.

Поклонники восхитились снимками Кароль, отметив, что певица выглядит очень нежно, и в то же время, соблазнительно.

"Тина, как всегда, очаровательная. Глядя на фото хочеться жить, творить, вдохновлять", "Соблазн!", "Вааау, фото - шедевр", "Как вы мне нравитесь вот такая, почти без макияжа, красной помады, такая милая, нежная, и эта улыбка", - расхваливали поклонники.

Ранее Тина Кароль покорила поклонников летним образом.