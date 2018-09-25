Модель -"копия Ким Кардашьян" засветила грудь и попу в крошечном купальнике: опубликованы фото

Известная модель, 23-летняя Деми Роуз из Великобритании, широко известная в Сети как "копия Ким Кардашьян", поделилась с фанатами новым "горячим" снимком на странице в социальной сети Instagram.

Девушка позировала в крошечном купальнике, из которого едва не выпадали ее прелести, на испанском острове Ибица. Свой соблазнительный образ Роуз дополнила солнцезащитными очками с красным стеклом – "под старину"

Напомним, ранее сообщалось о том, что Деми Роуз "светила" прелести для фанатов, а также волновала любителей клубнички.