"Интересный образ": Ани Лорак покрасовалась в платье с обнаженными плечами

Ани Лорак позировала в платье с обнаженными плечами / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в зеленом облегающем платье с обнаженными плечами.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 13 часов он собрал более 122 тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Очень интересный образ! А туфельки — вообще шик!", — поделилась мнением anna.khmyl.

"Не надоело заниматься самолюбованием? Чересчур. Противно уже", — написала sakhabieva_rita. "Идеал", — считает galconok_lev.

Ани Лорак позировала в платье с обнаженными плечами / instagram.com/anilorak

Ранее СМИ писали, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.