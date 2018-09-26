Девушка дня Instagram: жгучая брюнетка Диана Абдурахманова

Диана Абдурахманова – красотка из Великого Новгорода, Россия. Девушке 21 год, она работает моделью, и владеет интернет-магазином.

Диана занималась в детстве гимнастикой, хореографией, танцами и рисованием. В более взрослом возрасте начинала заниматься стрип-пластикой, стретчингом, и ходить в спортзал.