Голая попа, три груди и покемоны: чем эпатировала Неделя моды в Милане

В Милане завершилась Неделя моды. На ней были презентованы тенденции моды весны-2019.

Свои коллекции в итальянской столице моды презентовали Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Roberto Cavalli и многие другие. По подиуму дефилировали всемирно известные модели: Кендалл Дженнер и Белла Хадид, Джиджи и еще немало стройных красоток.

Читайте такжеХадид и Дженнер прошлись по подиуму без белья: "горячие" фотоВпрочем, не только на красоту моделей обращали внимание зрители. К примеру, бренд GCDS, представляя коллекцию нарядов для рейв-вечеринок, решил напомнить зрителям о фильме "Вспомнить все" – и выпустил на подиум трехгрудую модель. Третья грудь была накладной и располагалась аккурат между двумя родными грудями модели.

Таким образом – через грудь и эпатаж – представители бренда решили заявить, что человечество в будущем эволюционирует, а миром будет править мода.

Порадовал любителей "горяченького" и бренд Philipp Plein: его модель продемонстрировала не только брутальный наряд от дизайнера, но и свои аппетитные ягодицы.

Кроме того, в коллекции "Весна/лето-2019" оказались покемоны: благодаря контракту с Pokеmon на показе были и модели в образе Пикачу.

Напомним, всемирно известный модный дом Versace продали за кругленькую сумму. Новым собственником итальянских модистов стал Michael Kors.