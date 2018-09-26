"Попа лучше, чем у Ким!": Настя Каменских похвасталась фигурой в бикини

Настя Каменских похвасталась попой / instagram.com/kamenskux

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, отправилась в США с Потапом презентовать свой трек Peligroso, и между перерывами сьемок понежилась на пляже.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором позирует в ярком купальнике малинового цвета, демонстрируя свои ягодицы.

"Когда у тебя есть пару часов между съемками и интервью #peligrosopromorun сразу бежишь на пляж", - подписала откровенное фото певица.

Поклонники знаменитости по-разному отреагировали на фото Каменских: одни расхвалили ее фигуру, другие же возмутились пикантной позе.

"Настенька, Вы просто супер! Фигура просто класс! Так почему бы и не хвастаться ею!", "Шикарная фигура, результат работы над собой отличный, умничка, красавица, талантище", "Попа лучше, чем у Ким!", "Возвели культ жоп", "Фу! Вульгарно! Да и попа некрасивая", - отреагировали подписчики.

Ранее Настю Каменских раскритиковали за плагиат новой песни.