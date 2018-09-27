Американская модель покрасовалась в кружевном белье

Фото, опубликованные манекенщицей в соцсети, собрали много лайков.
Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Интернет фотографии, на которых запечатлена в кружевном белье.
Снимки девушка опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно они были сделаны.
Рен позировала в помещении в белом белье, фото собрали более миллиона лайков.
"Сахар", — подписала фото манекенщица.
Ранее Алексис Рен поделилась в соцсети фотографиями, на которых запечатлена в токийском Диснейленде в топике с глубоким декольте, а также в ушках диснеевского персонажа — Минни Маус.