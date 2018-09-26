"Труханы где? Письку видно": Анна Седокова провокационным фото вызвала бурю негодования

Анна Седокова поделилась пикантным фото / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила фанатов провокационным фото.

На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором позирует в черной кожаной куртке и в колготах в сетку на голое тело.

"Тихий уютный домашний воскресный вечер", - подписала откровенный снимок Седокова.

Подписчики артистки возмутились такому откровенному наряду, высказав свое негодование в комментариях.

"Анна, придите в себя… Не по возрасту это вам", "Труханы где? Письку видно", "Мать троих детей, должно быть стыдно за фото!", "Совсем крышняк съехал?", - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова осталась возмущена из-за лишения короны Мисс Украина-2018.