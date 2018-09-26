О гонорарах за сьемки в Playboy и любви к фото "ню": Даша Астафьева дала откровенное интервью

Даша Астафьева рассказала о любви к сьемке "ню" / instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица, модель и бывшая звезда легендарного мужского глянца Playboy Даша Астафьева рассказала ведущему Славе Демину в рамках программы "Слава +" о гонорарах за сьемки в эротическом журнале, и любви к обнаженным фотосьемках.

Запись беседы появилась на YouTube-канале "ЛюксФм".

По словам жгучей брюнетки, за сьемки в украинском Playboy в 2007 году она получила всего 200 долларов, в то время, как за фотосессию для обложки в Америке ей заплатили баснословную сумму.

"В Америке я получала 55 тысяч долларов. Для меня на то время это были сумасшедшие деньги. Но я даже не понимала что вообще происходит. Сейчас я понимаю, что 55 тысяч – это ничего, по сравнению с тем, насколько Playboy изменил мою жизнь. И какие испытания появились в моей жизни", – рассказала Астафьева.

Даша Астафьева для украинского Playboy / Playboy

Даша Астафьева для украинского Playboy / Playboy

По признанию певицы, она не видит ничего плохого в сьемках обнаженной.

"Я всегда себя позиционировала, как модель такого жанра. Да, я снимаюсь обнаженной. Да, я не стесняюсь своего тела. Да, я стремлюсь к совершенству. Да, меня восхищают обнаженная грудь, обнаженная попа", - призналась Астафьева.

Астафьева часто снимается обнаженнной / Фото: Instagram/Даша Астафьева

Артистка также призналась, в каком возрасте впервые снялась голой – в свои 17 она разделась перед камерой.

"Это творческий процесс, который располагает. Тебя готовят: макияж, прическа, красивые образы. Красят все. Фотографироваться голой - это моя атмосфера. Я в этом процессе главная", - объяснила знаменитость.

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